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Росіяни обстріли ферму під Запоріжжям: є жертва та поранені

Фото: росіяни обстріляли ферму (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні знову обстріляли Запорізьку область. В результаті атаки загинула людина, ще троє було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"1 людина загинула і 3 поранені. Такі наслідки ворожого удару по фермерському господарству у селі Малишівка Широківської громади", - повідомив Федоров.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Як заявляв раніше Федоров, окупанти перетворили Мелітополь на суцільний полігон для випробування військових технологій. Навколо міста росіяни влаштували тренувальні військові бази. Декілька разів на тиждень мешканці чують незрозумілі вибухи та гул.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна Росії проти УкраїниЗапоріжжя