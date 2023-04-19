Росіяни облаштують шпиталь на території будинку культури в Луганській області, - Генштаб

Окупаційна так звана "влада" наказала побудувати військовий шпиталь на території будинку культури в населеному пункту Кабичівка Луганської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В населеному пункті Кабичівка Луганської області отримано розпорядження російської окупаційної так званої “влади” щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни продовжують облаштовувати шпиталі на окупованих територіях. Нещодавно розгорнули один з них на території шкільного спортзалу в Запорізькій області.

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