Росіяни облаштували військовий шпиталь у пологовому будинку, - Луганська ОВА

Відомо, що звідти жінок вивозять до окупованого Луганська.

"Окупантам вдалося налагодити логістичну мережу госпіталів, яка вже майже викреслила з карти цивільні медичні заклади. Так, у Антрациті закрився навіть пологовий будинок, звідки жінок вивезли до Луганська. Облаштовано там ще один шпиталь для військових РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в лікарнях окупованої Луганської області все частіше відмовляють хворим у важкому стані, "швидка допомога" виїжджає тільки на виклики військових РФ.

Також повідомлялося, що окупанти вивезли до Москви близько 300 дітей з Луганської області нібито під приводом "лікування".

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