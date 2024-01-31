Росіяни облаштували військовий полігон у приватному секторі під Маріуполем, - міськрада

Окупанти облаштували військовий полігон у приватному секторі під Маріуполем. Прикриваються людьми як живим щитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду .

Зазначається, що окупанти облаштували військові позиції біля селища Мирне. Таким чином, загарбники використовують жителів як "живий щит".

За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти цинічно створюють свої військові бази там, де живуть мирні люди. Таким чином, прикриваючись маріупольцями.

"Це - вкрай цинічно і показує справжнє ставлення до життів людей", - сказав Бойченко.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Також повідомлялось, що російські окупанти переміщують через Маріуполь живу силу та інженерні підрозділи у напрямку Волновахи Донецької області.