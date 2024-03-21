Росіяни невдало сходили на штурм під Бахмутом. Втратили понад 10 одиниць техніки (відео)

Як розповіли у відомстві, російська армія за підтримки танків, БМП і БТР силами двох взводів намагалась прорвати лінію оборони неподалік Бахмута.

Однак ворог зазнав значних втрат і відступив.

"Бійці бригади Гвардії наступу "Помста" спільно з Силами оборони знищили 12 одиниць техніки", - сказано у повідомленні.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі.

Раніше українські військові також повідомляли, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області, а в сусідніх населених пунктах Іванівське та Богданівка вже йдуть бої.

Як 47-ма бригада ЗСУ нищить росіян під Авдіївкою - у матеріалі РБК-Україна.

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