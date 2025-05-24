Росіяни назвали безумовне припинення вогню категорично неприйнятним, - Кислиця

Російська делегація в Стамбулі не мала директиви, яка передбачала можливість досягнення припинення вогню в Україною.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Я не думаю, що в їхніх директивах була позиція, яка передбачала можливість досягнення домовленості з українською стороною про припинення вогню", - сказав Кислиця.

Водночас він зазначив, що у росіян була позиція про те, чому припинення вогню для них "категорично неприйнятне".

"Натомість у них була позиція цілком очевидно про те, чому пропозиція і американської, і української сторони про безумовне припинення вогню для них категорично неприйнятне. Вони декілька впродовж перемовин казали: "Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне", - розповів заступник глави МЗС України.