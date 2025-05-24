Росіяни назвали безумовне припинення вогню категорично неприйнятним, - Кислиця
Російська делегація в Стамбулі не мала директиви, яка передбачала можливість досягнення припинення вогню в Україною.
Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Я не думаю, що в їхніх директивах була позиція, яка передбачала можливість досягнення домовленості з українською стороною про припинення вогню", - сказав Кислиця.
Водночас він зазначив, що у росіян була позиція про те, чому припинення вогню для них "категорично неприйнятне".
"Натомість у них була позиція цілком очевидно про те, чому пропозиція і американської, і української сторони про безумовне припинення вогню для них категорично неприйнятне. Вони декілька впродовж перемовин казали: "Безумовне припинення вогню категорично неприйнятне", - розповів заступник глави МЗС України.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Кислиця розповів, що під час перемовин у Стамбулі між Україною та РФ було організовано переклад одразу чотирма мовами: українською, російською, турецькою і англійською. Це у свою чергу дозволило усім учасником ефективно комунікувати.
"До честі турецької сторони, яка організовувала перемовини - вони були правильно організовані навіть з точки зору географії кімнати... Між нами й росіянами була достатня відстань. І, повертаючись до мови, був організований дуже якісний переклад - був переклад українською, російською, турецькою і, здається, англійською. І ми використовували й англійську, і українську - росіяни говорили російською", - поінформував посадовець.
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