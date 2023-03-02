Росіяни - найдешевша валюта: Подоляк описав тактику бою ворога на фронті

Росія не рахує власних втрат на фронті та покидає поранених. Для ворога росіяни - найдешевша валюта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайло Подоляка.

"Тактика ведення бойових дій РФ". РФ не рахує загиблих, залишає поранених і спалює тіла, щоб уникнути компенсацій. Для РФ люди - найдешевша валюта, і це нормально для росіян. Чи потрібно вбивати по 5 тисяч людей на день, щоб вони відчули загрозу і почали ставити правильні запитання?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 715 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 150 605 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.