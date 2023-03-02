UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни - найдешевша валюта: Подоляк описав тактику бою ворога на фронті

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія не рахує власних втрат на фронті та покидає поранених. Для ворога росіяни - найдешевша валюта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайло Подоляка.

"Тактика ведення бойових дій РФ". РФ не рахує загиблих, залишає поранених і спалює тіла, щоб уникнути компенсацій. Для РФ люди - найдешевша валюта, і це нормально для росіян. Чи потрібно вбивати по 5 тисяч людей на день, щоб вони відчули загрозу і почали ставити правильні запитання?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 715 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 150 605 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація