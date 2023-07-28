Росіяни навмисно підпалюють українські ліси: у МВС показали відео

Російські окупанти навмисно палять українські ліси. Для цього вони використовують обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

"Ліс горить, все горить, вигорає. Там, де йдуть бойові дії, там просто спалена земля. Все вигорає. Якщо не гасити, то воно вигорить усе, а якщо гасити, ти вже ціль", - розповів оператор БПЛА Нацгвардії.

Відомство також наводить слова юриста правозахисної організації "Екологія. Право. Людина" Анатолія Павелка. Він стверджує, що навмисний підпал лісів росіянами відбувається для того, щоб розкрити позиції українських військових або мати можливість відтіснити наших захисників.

Як зазначають у МВС, через знищення понад 6 тисяч гектарів лісу в окремих місцях почали з'являтися болота, а рівень води у деяких озерах різко почав підніматися. Також такі підпали в Донецькій області в майбутньому відчують і в сусідніх регіонах.

"Весь Південний Схід України все частіше накриватимуть пилові бурі з Середньої Азії", - уточнили в міністерстві.

Варто зауважити, що росіяни для своїх обстрілів уже неодноразово використовували запальні снаряди .

Зокрема, під такими атаками знаходився Херсон і прилеглі населені пункти. Внаслідок однієї з них було пошкоджено водопровід, газопровід та об'єкт критичної інфраструктури.

Також застосування запальних снарядів росіянами фіксували й у Запорізькій області. Ще в січні вони вдарили по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.