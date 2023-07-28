ua en ru
Пт, 28 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне намеренно поджигают украинские леса: в МВД показали видео

Новина українською →
Пятница 28 июля 2023 18:15
Россияне намеренно поджигают украинские леса: в МВД показали видео Иллюстративное фото: россияне намеренно поджигают украинские леса (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты намеренно жгут украинские леса. Для этого они используют обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

"Лес горит, все горит, выгорает. Там, где идут боевые действия, там просто сожжена земля. Все выгорает. Если не тушить, то оно выгорит все, а если тушить, ты уже цель", - рассказал оператор БПЛА Нацгвардии.

Ведомство также приводит слова юриста правозащитной организации "Екологія. Право. Людина" Анатолия Павелко. Он утверждает, что намеренный поджог лесов россиянами происходит для того, чтобы раскрыть позиции украинских военных или иметь возможность оттеснить наших защитников.

Как отмечают в МВД, из-за уничтожения более 6 тысяч гектаров леса в отдельных местах начали появляться болота, а уровень воды в некоторых озерах резко начал подниматься. Также такие поджоги в Донецкой области в будущем ощутят и в соседних регионах.

"Весь Юго-Восток Украины все чаще будут накрывать пыльные бури из Средней Азии", - уточнили в министерстве.

Стоит заметить, что россияне для своих обстрелов уже неоднократно использовали зажигательные снаряды.

В частности, под такими атаками находился Херсон и близлежащие населенные пункты. В результате одной из них был поврежден водопровод, газопровод и объект критической инфраструктуры.

Также применение зажигательных снарядов россиянами фиксировали и в Запорожской области. Еще в январе они ударили по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пожар Война России против Украины
NEWS
Безграмотные действия операторов ПВО. Данилов отреагировал на взрывы в Таганроге
Безграмотные действия операторов ПВО. Данилов отреагировал на взрывы в Таганроге
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов