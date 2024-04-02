Росіяни наступають під Авдіївкою і на лівому березі в Херсонській області: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Під Кремінною 1 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту на рубежі Куп’янськ - Сватове - Кремінна не було.

Позиційні бої тривали на захід від Кремінної біля Тернів і на південь - біля Білогорівки.

ISW раніше спостерігав, що російські війська коливаються між атаками на Куп’янському та Кремінному напрямках, щоб підтримувати постійний наступальний тиск на українські підрозділи, які обороняються вздовж цієї лінії.

Операція №2 - Донецька область

Російські джерела стверджували, що війська окупантів просунулися на захід від Бахмута, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показали наслідки невдалої атаки російської бронетехніки на Іванівське (між Бахмутом і Часовим Яром). Один з російських мілблогерів стверджує, що окупанти за останні дні втратили 5-6 одиниць бронетехніки під час атак поблизу Іванівського.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на південний захід і захід від Авдіївки. На геолокаційних кадрах, опублікованих 31 березня, видно, що їхні підрозділи просунулися вулицею Гагаріна в Водяному і вийшли на західну околицю населеного пункту.

Геолокаційні кадри, опубліковані в період з 30 березня по 1 квітня, підтверджують, що російські війська намагалися додатково просуватися на захід від Тоненького.

Відомий російський мілблогер поскаржився, що просуванню окупантів у районі Авдіївки заважають некомпетентні російські командири тактичного рівня, які більше зацікавлені в просуванні своєї кар’єри, ніж у захисті своїх людей.

Позиційні бойові дії 1 квітня тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було.

Бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди.

Позиційні бої тривали також на ділянці кордону Донецько-Запорізької області, підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

Позиційні бої тривали:

на схід від Водяного (біля Вугледара);

біля Великої Новосілки;

біля Урожайного і Старомайорського (обидва на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

Російські війська просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися на північ від Козачих Лагерів (3 км від річки Дніпро на східному березі Херсонської області), хоча це малоймовірно протягом останньої доби.

Російські та українські сили повідомляли про продовження боїв у Кринках.