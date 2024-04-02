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Россияне наступают под Авдеевкой и на левом берегу в Херсонской области: карты ISW

Иллюстративное фото: Бойцы ВСУ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Институт изучения войны (ISW) подтвердил продвижение российских войск вблизи Авдеевки и на восточном (левом) берегу Днепра в Херсонской области на фоне продолжающихся 1 апреля позиционных боев вдоль всей линии столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Операция №1 - Луганская область

Под Кременной 1 апреля продолжались позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта на рубеже Купянск – Сватово – Кременная не было.

Позиционные бои продолжались к западу от Кременной у Тернов и к югу - у Белогоровки.

ISW ранее наблюдал, что российские войска колеблются между атаками на Купянском и Кременном направлениях, чтобы поддерживать постоянное наступательное давление на обороняющиеся вдоль этой линии украинские подразделения.

Операция №2 - Донецкая область

Российские источники утверждали, что войска оккупантов продвинулись к западу от Бахмута, но ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показали последствия неудачной атаки российской бронетехники на Ивановское (между Бахмутом и Часовым Яром). Один из российских милблогеров утверждает, что оккупанты за последние дни потеряли 5-6 единиц бронетехники во время атак вблизи Ивановского.

Войска РФ недавно подтвердили наступление на юго-запад и запад от Авдеевки. На геолокационных кадрах, опубликованных 31 марта, видно, что их подразделения продвинулись по улице Гагарина в Водяном и вышли на западную окраину населенного пункта.

Геолокационные кадры, опубликованные в период с 30 марта по 1 апреля, подтверждают, что российские войска пытались дополнительно продвигаться к западу от Тоненького.

Известный российский милблогер пожаловался, что продвижению оккупантов в районе Авдеевки мешают некомпетентные российские командиры тактического уровня, которые больше заинтересованы в продвижении своей карьеры, чем в защите своих людей.

Позиционные боевые действия 1 апреля продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было.

Бои продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Позиционные бои продолжались также на участке границы Донецко-Запорожской области, подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы.

Позиционные бои продолжались:

  • восточнее Водяного (возле Угледара);
  • возле Великой Новоселки;
  • у Урожайного и Старомайорского (оба к югу от Великой Новоселки).

"Южная ось"

Российские войска продвинулись западнее Запорожской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Казачьих Лагерей (3 км от реки Днепр на восточном берегу Херсонской области), хотя это маловероятно в последние сутки.

Российские и украинские силы сообщали о продолжении боев в Крынках.

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