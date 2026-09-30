Росіяни наростили кількість дронів, якими атакують Україну

За його словами, у серпні російські війська застосували 2850 реактивних БпЛА, тоді як у вересні станом на 29 число їхня кількість уже сягнула 3177.

"Дронів у нас в цьому місяці уже більше, ніж загалом у попередньому. Сьогодні 29-те число, противник продовжує атакувати. У нас за серпень було 2850 реактивних БпЛА, у цьому місяці - вже 3177. Тобто ми бачимо, що ворог уже суттєво збільшив кількість реактивних БпЛА", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що російські війська здійснюють атаки хвилями. Наразі одним із головних напрямків ударів дронами залишається Київ та Київська область.

Водночас під постійними атаками РФ перебувають й інші українські міста, зокрема Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон та Дніпро. За словами Ігната, туди часто долітають безпілотники. Іноді росіяни спрямовують засоби повітряного нападу на захід України, а реактивні дрони можуть досягати й віддалених регіонів.

Ще речник Повітряних сил наголосив: Україні треба більше ракет для систем Patriot та інших наземних комплексів, щоб протидіяти реактивним БпЛА та російській балістиці.

Окремо Ігнат зазначив, що Сили оборони очікують від українських виробників швидких рішень для боротьби з повітряними атаками, які можна буде масштабувати.

"Якщо брати масовість атак, то, звісно, що нам потрібні нові засоби, які зможуть бути ефективними й давати той результат, який очікуємо. Повітряні сили, всі Сили оборони очікують від наших виробників, від оборонки якомога швидших рішень, щоб швидше їх масштабувати за бійцями, за людьми, які щодня обороняють бороняють небо", – сказав він.

Для відбиття російських атак наразі використовують, зокрема, тактичну авіацію, включно з винищувачами F-16, а також наземну ППО за наявності ракет.

Ігнат додав, що партнери вже передають Україні окремі пакети ракет до систем протиповітряної оборони, однак підтримка має продовжуватися.

Речник підсумував, що проти реактивних БпЛА можуть ефективно застосовуватися переносні зенітно-ракетні комплекси, коли безпілотник входить у зону їхнього ураження.