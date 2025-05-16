Росіяни направили на столицю 17 дронів: у Києві та області уточнили наслідки атаки

Російські дрони атакували Київ та область 16 травня. Армія РФ направила на столицю України 17 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка в Telegram та Київську ОВА.
Як зазначив Ткаченко, цієї ночі у повітряному просторі столиці та на околицях було зафіксовано 17 російських ударних дронів. Сили ППО працювали по цілях над столицею - з південно-західного напрямку.
У Києві впали уламки російських дронів. Станом на ранок зафіксовано п'ять локацій, де зафіксовано падіння уламків збитих дронів. Всі - у Святошинському районі Києва. Це житлова і нежитлова забудова, проїжджа частина, територія котельні.
"На місці працюють всі служби. Дуже важливо убезпечити всі наявні місця з пошкодженнями. Навіть рештки дронів можуть бути небезпечними. Тому прошу киян, у разі виявлення таких решток, невідкладно телефонувати 101 і не підходити близько", - зазначив начальник КМВА.
У Київській області вночі теж працювала протиповітряна оборона. Є збиті ворожі цілі, обійшлося без постраждалих.
Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, але у двох районах впали уламки.
У Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад. У Бучанському районі пошкоджений приватний будинок.
Фото: у Київській області впали уламки російських дронів (t.me/kyivregionpolice)
В ніч на 16 травня РФ випустила по Україні 112 дронів за ніч. Сили ППО знищили 73 дрони, ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під ударом цієї ночі була Одеська область. Внаслідок атаки російських дронів знищені будинки та авто, троє осіб постраждали.
Відомо, що російський безпілотник влучив у будинок директора Одеського зоопарку у селищі Овідіополь під Одесою. Будинок був знищений, на щастя, чоловік не постраждав.
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