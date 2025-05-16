Росіяни направили на столицю 17 дронів: у Києві та області уточнили наслідки атаки

Атака на Київ

Як зазначив Ткаченко, цієї ночі у повітряному просторі столиці та на околицях було зафіксовано 17 російських ударних дронів. Сили ППО працювали по цілях над столицею - з південно-західного напрямку.

У Києві впали уламки російських дронів. Станом на ранок зафіксовано п'ять локацій, де зафіксовано падіння уламків збитих дронів. Всі - у Святошинському районі Києва. Це житлова і нежитлова забудова, проїжджа частина, територія котельні.

"На місці працюють всі служби. Дуже важливо убезпечити всі наявні місця з пошкодженнями. Навіть рештки дронів можуть бути небезпечними. Тому прошу киян, у разі виявлення таких решток, невідкладно телефонувати 101 і не підходити близько", - зазначив начальник КМВА.

Удар по Київській області

У Київській області вночі теж працювала протиповітряна оборона. Є збиті ворожі цілі, обійшлося без постраждалих.

Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, але у двох районах впали уламки.

У Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, недіючі будинок культури та освітній заклад. У Бучанському районі пошкоджений приватний будинок.

Фото: у Київській області впали уламки російських дронів (t.me/kyivregionpolice)