Росіяни нанесли понад 80 ударів по Сумській області: пошкоджено приватні будинки

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння Сумської області. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Краснопільської громад.

Краснопільську громаду ворог обстріляв з мінометів – 16 вибухів. В результаті ворожої атаки пошкоджено 2 приватні будинки в с. Славгород.

З гранатомету окупанти обстріляли Білопільську громаду. За добу на території громади зафіксовано - 56 вибухів. Також росіяни скинули на територію громади 5 мін.

З Гранатомету ворог атакував і територію Великописарівської громади - 10 вибухів.

Всього за добу на території Сумської області було зафіксовано 87 вибухів.

Нагадаємо, в результаті вчорашнього ворожого обстрілу в Сумській області було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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