Росіяни намагаються замінити баржами залізничні пороми у Криму, - ЦНС

Зазначається, що результативне ураження логістичних шляхів на теренах тимчасово окупованого Криму, ускладнює утримання там військ держави-агресора.

Зокрема, суттєвого удару по логістиці росіян завдало знищення Силами оборони 22 серпня у порту "Кавказ" залізничного порому "Конро Трейдер". Ця операція зменшила втричі від базового показника пропускні спроможності перевезень залізничними поромами. І навіть фактично зупинила перевезення через відсутні залізничні пороми, які росіяни могли б оперативно залучити на даному напрямку.

У ЦНС зазначили, що завдані раніше руйнування залізничної частини Кримського мосту унеможливили проходження ним ешелонів з пальним. Керченська поромна переправа була єдиною альтернативою для забезпечення контингенту окупантів у Криму.

"На даний час окупанти дійшли до того, що шукають баржі, які б вони могли пристосувати для переправки залізничних ешелонів з паливом. Хоча досі росіяни не знають яким чином прибрати рештки затопленого порому, щоб звільнити підхід до берега де б він міг прийняти залізничні цистерни", - йдеться у повідомленні.

В ЦНС повідомили, що у зв’язку з такою ситуацією, противник активізує постачання пального через тимчасово окуповані райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей залізничним маршрутом Авіло-Успєнка (РФ) - Амвросіївка - Волноваха - Токмак - Мелітополь - Джанкой.

Таким чином противник намагається вдвічі збільшити перевезення дизельного пального та бензину залізницею по т.зв. "північному обходу Кримського півострова" - до 160 вагонів на добу.

Додатково, зазначається в ЦНС, окупанти спішно будують колію за маршрутом Таганрог-Іловайськ та Маріуполь-Волноваха.