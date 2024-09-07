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Росіяни намагаються замінити баржами залізничні пороми у Криму, - ЦНС

Фото: знищений у порту "Кавказ" пором "Конро Трейдер" (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Після ураження Силами оборони залізничних поромів у Криму, росіяни намагаються замінити їх морськими баржами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що результативне ураження логістичних шляхів на теренах тимчасово окупованого Криму, ускладнює утримання там військ держави-агресора.

Зокрема, суттєвого удару по логістиці росіян завдало знищення Силами оборони 22 серпня у порту "Кавказ" залізничного порому "Конро Трейдер". Ця операція зменшила втричі від базового показника пропускні спроможності перевезень залізничними поромами. І навіть фактично зупинила перевезення через відсутні залізничні пороми, які росіяни могли б оперативно залучити на даному напрямку.

У ЦНС зазначили, що завдані раніше руйнування залізничної частини Кримського мосту унеможливили проходження ним ешелонів з пальним. Керченська поромна переправа була єдиною альтернативою для забезпечення контингенту окупантів у Криму.

"На даний час окупанти дійшли до того, що шукають баржі, які б вони могли пристосувати для переправки залізничних ешелонів з паливом. Хоча досі росіяни не знають яким чином прибрати рештки затопленого порому, щоб звільнити підхід до берега де б він міг прийняти залізничні цистерни", - йдеться у повідомленні.

В ЦНС повідомили, що у зв’язку з такою ситуацією, противник активізує постачання пального через тимчасово окуповані райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей залізничним маршрутом Авіло-Успєнка (РФ) - Амвросіївка - Волноваха - Токмак - Мелітополь - Джанкой.

Таким чином противник намагається вдвічі збільшити перевезення дизельного пального та бензину залізницею по т.зв. "північному обходу Кримського півострова" - до 160 вагонів на добу.

Додатково, зазначається в ЦНС, окупанти спішно будують колію за маршрутом Таганрог-Іловайськ та Маріуполь-Волноваха.

Знищення порому в порту "Кавказ"

Нагадаємо, вперше ЗСУ вдарили по поромному судну в порту "Кавказ" 23 липня. Припускалося, що військові могли пошкодити залізничний пором "Конро Трейдер". Серед членів екіпажу були загиблі.

У Генштабі зазначили, що росіяни перевозили цим поромом залізничні вагони, автотранспорт і контейнери у військових цілях.

Вдруге Сили оборони атакували порт "Кавказ" 22 серпня. За офіційними даними, залізничний пором "Конро Трейдер" повністю затонув.

Тим часом росіяни збудували нову залізницю з Ростова-на-Дону до Криму через тимчасово окуповані українські міста Маріуполь, Бердянськ і Мелітополь біля узбережжя Азовського моря.

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Крим