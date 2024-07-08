Росіяни намагаються використати підтримку з повітря та перевагу в живій силі, - Генштаб

Ворожі обстріли

Протягом доби терористи завдали по території України три ракетних удари з використанням 44 ракет. Цинічно били та по цивільних медичних закладах, зокрема, по дитячій лікарні у Києві.

Також ворог здійснив 50 авіаційних ударів - скинув 67 керованих авіабомб.

Окрім того, загарбники задіяли 447 дронів-камікадзе та провели 3130 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи сім разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Сотницького Козачка, Вовчанська, Тихого, Стариці і Глибокого. Противник успіху не мав.

За наявною на цей час інформацією, протягом доби, ворог втратив 160 осіб вбитими та пораненими та 55 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк. Окрім того, знешкоджено п’ять артсистем та чотири бойових броньованих машини.

П’ять разів росіяни атакували наші позиції на Куп’янському напрямку. Бої точилися поблизу Стельмахівки та Берестового, де чотири атаки наші воїни відбили. Ще один бій продовжується у районі Петропавлівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку за день російські війська 12 разів штурмували позиції українських захисників. В районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Терни відбито 11 атак, одна - триває.

На Сіверському напрямку наші війська відбили п’ять атак противника поблизу Верхньокам’янського. Окупанти успіху не мали. Зазнали втрат та відійшли.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Григорівки, Андріївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ситуація напружена - окупанти за сьогодні 16 разів штурмували поблизу Диліївки, Торецька, Північного та Нью-Йорка. Усі атаки зупинено.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Воздвиженки та Новоселівки Першої. 10 боєзіткнень на напрямку ще тривають.

За попередніми підрахунками, за поточну добу наші воїни ліквідували та поранили тут 294 військовослужбовця ворога. Втрати загарбників у техніці уточнюються.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується сім бойових зіткнень. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка. Бойові дії продовжуються у трьох локаціях.

На Времівському напрямку точаться два боєзіткнення біля Водяного та Костянтинівки.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив три безуспішних атаки неподалік населених пунктів Роботине та Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося", - додали у Генштабі.