Росіяни намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного, - ISW

Російські війська 9 жовтня розпочали локалізовані наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відвести українські сили від району Роботиного.
Український Генштаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку, і ISW переглянув кадри боїв у цьому районі, але не помітив жодних підтверджень цих стверджуваних російських просувань на момент написання.
Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області та підтвердили наступ у районі кордону Донецько-Запорізької області.
Можливо, російське військове керівництво вкотре змінило командувача 58-ї загальновійськової армії (ОБС), що свідчить про те, що проблеми з російським командуванням і контролем у західній Запорізькій області тривають.
Президент України Володимир Зеленський заявив про плани відкрити новий коридор через Молдову та Румунію для експорту українського зерна.
Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися на 10 жовтня.
Центр "Український спротив" повідомив, що окупаційна влада Луганської області розправляється з українським підпіллям.