UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного, - ISW

Фото: росіяни намагаються відтягнути Сили оборони від Роботиного (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни активізували свої наступальні зусилля біля Авдіївки та на заході Запорізької області, маючи на меті відтягнути сили ЗСУ від Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ключові висновки:

  • Російські війська 9 жовтня розпочали локалізовані наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області та на південний захід від Оріхова на заході Запорізької області, які, ймовірно, мають на меті відвести українські сили від району Роботиного.
  • Український Генштаб підтвердив, що до трьох російських батальйонів здійснили атаку, і ISW переглянув кадри боїв у цьому районі, але не помітив жодних підтверджень цих стверджуваних російських просувань на момент написання.
  • Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області та підтвердили наступ у районі кордону Донецько-Запорізької області.
  • Можливо, російське військове керівництво вкотре змінило командувача 58-ї загальновійськової армії (ОБС), що свідчить про те, що проблеми з російським командуванням і контролем у західній Запорізькій області тривають.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про плани відкрити новий коридор через Молдову та Румунію для експорту українського зерна.
  • Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися на 10 жовтня.
  • Центр "Український спротив" повідомив, що окупаційна влада Луганської області розправляється з українським підпіллям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниАвдіївкаЗапорожская область