Россияне пытаются оттянуть силы ВСУ от Работиного, - ISW

Российские войска 9 октября начали локализованные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и юго-западнее Орехова на западе Запорожской области, которые, вероятно, намереваются отвести украинские силы от района Работиного.
Украинский Генштаб подтвердил, что к трем российским батальонам совершили атаку, и ISW пересмотрел кадры боев в этом районе, но не заметил никаких подтверждений этих утверждаемых российских продвижений на момент написания.
Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в Бахмуте и на западе Запорожской области и подтвердили наступление в районе границы Донецко-Запорожской области.
Возможно, российское военное руководство сменило командующего 58-й общевойсковой армией (ОБС), что свидетельствует о том, что проблемы с российским командованием и контролем в западной Запорожской области продолжаются.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах открытия нового коридора через Молдову и Румынию для экспорта украинского зерна.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись на 10 октября.
Центр "Украинское сопротивление" сообщил, что оккупационные власти Луганской области расправляются с украинским подпольем.