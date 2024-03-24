Росіяни намагаються створити власні морські дрони, але невдало, - Буданов

Російська військова промисловість намагається сконструювати власні морські ударні безпілотники, але поки що безуспішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова у документальному проекті "ГУР. Битва за море".

"У них є розробки. Але вони якось пробували його використати. Один раз ми бачили реальне використання, а всі інші випадки у них невдалі були", - заявив Буданов. За його словами, неуспішне використання російських морських ударних дронів у технічній причині.