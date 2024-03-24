Россияне пытаются создать собственные морские дроны, но неудачно, - Буданов

Российская военная промышленность пытается сконструировать собственные морские ударные беспилотники, но пока безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в документальном проекте "ГУР. Битва за море".

"У них есть разработки. Но они как-то пытались его использовать. Однажды мы видели реальное использование, а все остальные случаи у них были неудачными", - заявил Буданов. По его словам, неуспешное использование российских морских ударных дронов кроется в технической причине.