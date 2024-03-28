Росіяни намагаються просуватися до Часового Яру: карти ISW

Російські війська наступають в районі Івановського і знаходяться в межах 500 метрів від межі міста Часов Яр (на захід від Бахмута). Також вони нещодавно просунулися в межах Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та в Орлівці (на захід від Авдіївки).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 27 березня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.
Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:
Позиційні бої тривали:
Російський військовий блогер заявив, що підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії (ПДВ) наступають в районі Івановського і знаходяться в межах 500 метрів від межі Часового Яру (на захід від Бахмута).
Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 27 березня.
Відео з геолокацією, опубліковане 27 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в Бердичах (на північний захід від Авдіївки) та в Орлівку (на захід від Авдіївки).
Російські блогери стверджували, що російські війська увійшли до Семенівки (на північний захід від Авдіївки) і атакують українські позиції в населеному пункті, але українські сили активно контратакують у цьому районі.
Позиційні бої тривали:
Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від Донецька 27 березня.
Відео з геолокацією, опубліковане 27 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в центр Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).
Позиційні бої тривали:
Також тривали позиційні бої на південь від Великої Новосілки, неподалік Старомайорського та Урожайного в районі кордону Донецької та Запорізької областей.
Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 27 березня, але підтверджених змін на фронті не було.
Позиційні бої тривали:
27 березня продовжувалися позиційні бої на лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринків.
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