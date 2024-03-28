Россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру: карты ISW

Российские войска наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (западнее Бахмута). Также они недавно продвинулись в пределах Бердычей (к северо-западу от Авдеевки) и в Орловке (кзападнее Авдеевки).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 27 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:
Позиционные бои продолжались:
Российский военный блогер заявил, что подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от городской черты Часового Яра (западнее Бахмута).
Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 27 марта.
Видео с геолокацией, опубликованное 27 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись в Бердычи (к северо-западу от Авдеевки) и в Орловку (западнее Авдеевки).
Российские блогеры утверждали, что российские войска вошли в Семеновку (к северо-западу от Авдеевки) и атакуют украинские позиции в населенном пункте, но украинские силы активно контратакуют в этом районе.
Позиционные бои продолжались:
Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 27 марта.
Видео с геолокацией, опубликованное 27 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись в центр Новомихайловки (юго-западнее Донецка).
Позиционные бои продолжались:
Также продолжались позиционные бои к югу от Большой Новоселки, недалеко от Старомайорского и Урожайного в районе границы Донецкой и Запорожской областей
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 27 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались:
27 марта продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынков.
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