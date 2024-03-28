RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру: карты ISW

Фото: Россияне пытаются продвигаться к Часовому Яру (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (западнее Бахмута). Также они недавно продвинулись в пределах Бердычей (к северо-западу от Авдеевки) и в Орловке (кзападнее Авдеевки).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 27 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было. 

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и озера Лиман;
  • к юго-востоку от Купянска в районе Ивановки;
  • западнее Кременной в районе Тернов и Ямполевки;
  • южнее Кременной в районе Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-востоку от Бахмута в районе Веселого;
  • к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;
  • к западу от Бахмута в районе Ивановского;
  • к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки;
  • к югу от Бахмута в районе Шумов и Пивденного

Российский военный блогер заявил, что подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от городской черты Часового Яра (западнее Бахмута).

Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 27 марта. 

Видео с геолокацией, опубликованное 27 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись в Бердычи (к северо-западу от Авдеевки) и в Орловку (западнее Авдеевки).

Российские блогеры утверждали, что российские войска вошли в Семеновку (к северо-западу от Авдеевки) и атакуют украинские позиции в населенном пункте, но украинские силы активно контратакуют в этом районе.

Позиционные бои продолжались:

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Бердычей и Семеновки;
  • западнее Авдеевки в районе Орловки, Тоненького и Уманского;
  • к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Невельского и Первомайского.

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев к западу и юго-западу от Донецка 27 марта. 

Видео с геолокацией, опубликованное 27 марта, показывает, что российские войска недавно продвинулись в центр Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

Позиционные бои продолжались:

  • западнее Донецка в районе Георгиевки и Красногоровки
  • юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки и Победы.

Также продолжались позиционные бои к югу от Большой Новоселки, недалеко от Старомайорского и Урожайного в районе границы Донецкой и Запорожской областей

 

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 27 марта, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. 

Позиционные бои продолжались:

  • близ Работино,
  • близ Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино),
  • к северо-востоку от Новопрокоповки (к югу от Работино)
  • к северо-западу от Вербового (к востоку от Работино)

27 марта продолжались позиционные бои на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынков.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковЛуганскДонецкая областьЗапорожская областьХерсонская областьВойна в Украине