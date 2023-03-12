Росіяни намагаються прорвати українську оборону на сході, а ЗСУ вдарили до ворожому ЗРК, - Генштаб

Зазначається, що росіяни задля досягнення своїх цілей не рахуються із власними втратами. Вони продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Протягом 12 березня окупанти завдали ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури у Слов’янську. Вони також завдали 4 авіаційних удари та здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає. Не зафіксовано формування наступальних угруповань противника. Тим часом продовжуються роботи з інженерного обладнання позицій ворога у прикордонних районах Бєлгородської області. Протягом доби росіяни здійснили обстріли районів населених пунктів Волфине Сумської області; Стрілеча, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області.

суттєвих змін немає. Не зафіксовано формування наступальних угруповань противника. Тим часом продовжуються роботи з інженерного обладнання позицій ворога у прикордонних районах Бєлгородської області. Протягом доби росіяни здійснили обстріли районів населених пунктів Волфине Сумської області; Стрілеча, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники роблять спроби прорвати оборону українських військ. Вели безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Обстріляли з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Западне, Куп’янськ, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Сіверськ та Спірне у Донецькій області.

загарбники роблять спроби прорвати оборону українських військ. Вели безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва. Обстріляли з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Западне, Куп’янськ, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Сіверськ та Спірне у Донецькій області. На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. Українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка. Під обстріли також потрапили, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. Українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка. Під обстріли також потрапили, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Під ворожий вогонь потрапили, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області.

росіяни здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Під ворожий вогонь потрапили, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському загарбники обороняються. Під їхнії вогонь потрапили, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка і Новоандріївка у Запорізькій області; Берислав і Білозерка Херсонської області та Тамарине і Очаків - у Миколаївській.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу росіян, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки, а також склад боєприпасів ворога.