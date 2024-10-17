Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"

За її словами в районі Часового Яру йдуть складні бої.

"Ворог намагається прорвати нашу оборону. Коли він не може атакувати нас у лоб, він це розуміє, тому що вони так само зазнають на Краматорському напрямку значних втрат. Тоді вони намагаються такими маленькими ударами вишукувати слабкі місця у нашій обороні. Вони вдарять то тут, то там і таким чином сподіваються, що в них хоч щось вийде", - розповіла Бобовнікова.

Вона зазначила, що тактика українських військових у тому, щоб перерізати ворожі логістичні шляхи та залишити окупантів без поповнення.

"Щоб нищити ворога, підійдуть всі засоби. Ми вдячні нашим партнерам, які передають нам артилерійські установки, снаряди, авіацію, бойові броньовані машини. Все це максимально ефективно використовується на полі бою. Також ми активно використовуємо дрони", - додала речниця.