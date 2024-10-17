Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ в районі Часового Яру Донецької області. Там йдуть складні бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.
За її словами в районі Часового Яру йдуть складні бої.
"Ворог намагається прорвати нашу оборону. Коли він не може атакувати нас у лоб, він це розуміє, тому що вони так само зазнають на Краматорському напрямку значних втрат. Тоді вони намагаються такими маленькими ударами вишукувати слабкі місця у нашій обороні. Вони вдарять то тут, то там і таким чином сподіваються, що в них хоч щось вийде", - розповіла Бобовнікова.
Вона зазначила, що тактика українських військових у тому, щоб перерізати ворожі логістичні шляхи та залишити окупантів без поповнення.
"Щоб нищити ворога, підійдуть всі засоби. Ми вдячні нашим партнерам, які передають нам артилерійські установки, снаряди, авіацію, бойові броньовані машини. Все це максимально ефективно використовується на полі бою. Також ми активно використовуємо дрони", - додала речниця.
За даними Генштабу, на фронті від початку доби, 17 жовтня, відбулося понад 120 бойових зіткнень.
Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.
Українські воїни тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву оборони.
Згідно зі світом американського Інституту вивчення війни (ISW), у Курській області через погоду ускладнюється можливість ведення бойових дій як для українських військ, так і російських. Тим часом фіксується просування військ РФ поблизу Кремінної, Сіверська та Торецька.
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