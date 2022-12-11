Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе и активно атакуют с РСЗО, - Генштаб

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских защитников на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также активно обстреливают населенные пункты Украины из РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение суток россияне нанесли пять авиационных ударов и совершили более 40 обстрелов с РСЗО. Также сохраняется угроза нанесения ударов с использованием ракет и ударных дронов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет, признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы.

существенных изменений нет, признаки формирования наступательных группировок не зафиксированы. На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Стрелечье, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Дворичанское, Фиголовка, Двуречная и Купянск Харьковской области.

оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Стрелечье, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Дворичанское, Фиголовка, Двуречная и Купянск Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях захватчики нанесли огненное поражение неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Терны, Колодцы, Заречное, Диброва и Яковлевка в Харьковской области.

захватчики нанесли огненное поражение неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Терны, Колодцы, Заречное, Диброва и Яковлевка в Харьковской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне продолжают предпринимать попытки прорыва обороны украинских войск. Огню из танков и артиллерии подверглись районы 26 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Васюковка, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Авдеевка, Опытное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Клищиевки.

россияне продолжают предпринимать попытки прорыва обороны украинских войск. Огню из танков и артиллерии подверглись районы 26 населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Васюковка, Соледар, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Авдеевка, Опытное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиаудар вблизи Клищиевки. На Новопавловском направлении оккупанты обороняются и обстреливают позиции украинских бойцов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области.

оккупанты обороняются и обстреливают позиции украинских бойцов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области. В Запорожском направлении от вражеских обстрелов пострадали Времевка Донецкой области и Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехово, Новоандреевка, Щербаки, Лобково и Плавные в Запорожской области.

от вражеских обстрелов пострадали Времевка Донецкой области и Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехово, Новоандреевка, Щербаки, Лобково и Плавные в Запорожской области. В Херсонском направлении противник обстрелял, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Антоновку,Днепровское и Херсон.

Украинская авиация в течение 11 декабря нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов россиян.