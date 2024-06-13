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Росія намагалась прорватись на Краматорському напрямку, атаки відбито, - Генштаб

Четвер 13 червня 2024 21:54
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Росія намагалась прорватись на Краматорському напрямку, атаки відбито, - Генштаб Ілюстративне фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Від початку доби, 13 червня, на лінії фронту відбулось 77 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

За даними Генштабу, гарячою лишається ситуація на Краматорському напрямку. Там від початку доби російські війська вісім разів намагалися вклинитися в нашу оборону. Шість атак українські воїни відбили. Ще два боєзіткнення продовжуються.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські загарбники не полишають намірів потіснити українських захисників в районі Вовчанська. На цей час підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще два боєзіткнення – тривають.

На Куп’янському напрямку наші оборонці завадили трьом спробам ворога просунутися в районах Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Ще один бій триває. Населені пункти Куп’янськ, Першотравневе та Степова Новоселівка продовжують потерпати від ударів російськими КАБами.

На Лиманському напрямку всі шість штурмових спроб противника успіху не мали. Українські воїни контролюють ситуацію.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 30 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. 24 штурмові дії агресора успіху не мали, ще шість атак – тривають.

На Курахівському напрямку впродовж дня відбулося 16 бойових зіткнень. Наші оборонці успішно відбили 15 атакувальних дій ворога. Ще один бій триває. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали: 71 окупант, два танки та 11 бойових броньованих машин.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак ворога в районі Кринок. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Станом на ранок, 13 червня, українські бійці знищили 980 російських терористів. Від початку війни ворог втратив близько 522 810 солдатів.

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