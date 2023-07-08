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Росіяни намагаються повернутися на свої позиції та запобігти просуванню ЗСУ на півдні, - Гуменюк

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Субота 08 липня 2023 09:22
Росіяни намагаються повернутися на свої позиції та запобігти просуванню ЗСУ на півдні, - Гуменюк Фото: Наталія Гуменюк (facebook.com/natusya.humenyuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагаються повернутися на свої позиції, які вони займали до підриву Каховської ГЕС. Вони також хочуть не допустити просування українських військ на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наразі дійсно на нашому напрямку зусилля ворога зосереджені саме на недопущенні нашого просування. Тому що вони дуже суттєво притиснуті на Запорізькому напрямку, вони дуже суттєво збентежені й налякані на Дніпровському напрямку - те, що стосується річки Дніпро вздовж узбережжя лівого (берега - ред.), там, де вони не можуть дати ладу своїм позиціям, тобто повернутися повноцінно", - сказала вона.

При цьому Гуменюк зазначила, що росіяни намагаються повернутися на свої позиції там, де відійшла вода після підриву Каховської ГЕС, та облаштовуватися у новому бойовому порядку.

Проте, за її словами, це складно зробити, зокрема й через критичну гуманітарну ситуацію. На тих територіях процвітають кишкові інфекції, складна ситуація з водопостачанням та загалом із логістикою.

До того ж, ворожі підрозділи, які ще можуть там розгортатися, виставляти свої вогневі позиції та гатити по правому берегу, мають дуже низький морально-психологічний дух.

"Їм дуже складно залишатися на цих позиціях - вони весь час намагаються повернутися на ті рубежі оборони, які вже "облюбували" під час високої води, усвідомили і змирилися з тим, що їм вже час використовувати наступний рубіж оборони", - сказала речниця.

Але російське військове командування знову висуває загарбників вперед - туди, де небезпечно на всіх фронтах. Втім окупанти все ж таки повертаються і намагаються максимально сильно обстрілювати правий берег Дніпра.

Що цьому передувало?

Генштаб ЗСУ повідомляв, що через успішні бойові дії українських військових та значні втрати окупантів, у підрозділах російських військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях.

Зокрема, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 окупантів відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взяли під варту та перемістили до Розівського районного суду.

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