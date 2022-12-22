Росіяни намагаються покращити положення на двох напрямках та вести наступ на Донбасі, - Генштаб

Російські окупанти намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках, а також не полишають спроб наступу на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Протягом 2 грудня росіяни завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з РСЗВ, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень окупанти обстріляли Часів Яр Донецької області, там є жертви серед мирного населення.
При цьому залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.
Загарбники продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському та не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.
Окрім того, 20 грудня Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили ворога в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. Внаслідок цього було уражено до 140 військових російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами.
За уточненими даними, внаслідок ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 - пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за 22 грудня уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили росіян.
Нагадаємо, втрати російської армії від початку повномасштабної війни проти України перевалили за 100 тисяч солдатів. За минулу добу українські військові ліквідували ще 660 загарбників.
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