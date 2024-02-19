Кремль завозить спецзагони на окуповані території для імітації "виборів" Путіна, - ГУР

Росія посилює тиск та активізує заходи з імітації так званих "виборів" диктатора РФ Путіна. Для цього загарбники звозять на окуповані території спецзагони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР.

"Для створення фейкової картинки "підтримки" російського диктатора окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій", - зазначають в Головному управлінні розвідки.



Одним із завдань цих загонів є подача звітності до 10 березня про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територіях, а також надання прогнозу "підтримки" Путіна.

Новий порядок "голосування"

Також, як зазначають в ГУР, у Кремлі затвердили новий "порядок" проведення "голосування" на тимчасово окупованій території України.

"Свіжа московська методичка передбачає, що взяти участь у незаконних "виборах" на поневолених територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу", - інформують у відомстві.

Як зазначають розвідники, таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій.

"За завданням із Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" Путіна на тимчасово окупованих територіях України, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", яка, зокрема, дозволяє "проголосувати" онлайн і "без реєстрації" на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей", - зауважили в Головному управління Розвідки.