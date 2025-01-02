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Росіяни намагаються обійти Покровськ, боїв у місті немає, - ЗСУ

Фото: у Покровську немає міських боїв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Покровську Донецької області не йдуть міські бої. Російські війська намагаються обійти місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"Міських боїв у місті немає. До межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичувати (сили, - ред.) й бити надалі так, щоб обійти місто. Також активна дія БПЛА, активна дія усього, що у росіян зараз є, теж зосереджена в районі міста Покровськ", - сказав він.

Щодо можливого напівоточення Покровська з півдня речник зазначив, що місто укріплене, тому росіяни не ризикують йти у "лобові" штурми. При цьому ворог веде міські бої на інших напрямках, зокрема у Часовому Ярі та Кураховому.

За словами речника ОСУВ "Хортиця", окупаційні війська намагаються обійти Покровськ і розірвати інфраструктурні ланцюжки Сил оборони України.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Покровськ - місто у Донецькій області, яке за останні кілька місяців стало прифронтовим. Окупанти намагаються прорвати оборону на Покровському напрямку. Ця ділянка є однією з найважчих відрізків фронту.

Також активними залишаються сусідні Курахівський, Краматорський та Времівський напрямки.

Як раніше повідомляли в ОСУВ "Хортиця", Росія тримає 150 тисяч солдатів на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Зокрема, у районі Покровська окупанти зосередили близько 70 тисяч солдатів.

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