Росіяни намагаються наступати одразу на кількох напрямках: карти ISW

За даними Інституту вивчення війни, російські окупанти дещо просунулися на кількох напрямках у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Повідомляється, що 24 березня тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна.
Позиційні бої точилися:
Опубліковані ISW 24 березня геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Богданівки (на північний захід від Бахмута) і на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).
Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки окупантів
На заході Запорізької області 24 березня тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Українські та російські джерела заявляли, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового.
Російські мілблогери стверджували, що російські сили просунулися до двох кілометрів на північний захід від Вербового протягом останніх кількох днів, але ISW не знайшов візуального підтвердження цієї заяви.
Українські офіційні особи заявили, що 24 березня російська піхота безуспішно атакувала поблизу Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області.
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