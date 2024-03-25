Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW

По данным Института изучения войны, российские оккупанты продвинулись на нескольких направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Сообщается, что 24 марта продолжались позиционные бои на линии Купянск - Сватово - Кременная.
Позиционные бои шли:
Опубликованные ISW 24 марта геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Богдановки (к юго-западу от Бахмута) и к северу от Клещиевки (юго-западнее Бахмута).
Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаки оккупантов
На западе Запорожской области 24 марта продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не зафиксировано. Украинские и российские источники заявляли, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работиного и Вербового.
Российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись до двух километров северо-западнее Вербового за последние несколько дней, но ISW не нашел визуального подтверждения этого заявления.
Украинские официальные лица заявили, что 24 марта российская пехота безуспешно атаковала вблизи Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.
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