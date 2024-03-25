Россияне пытаются наступать сразу по нескольким направлениям: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

Сообщается, что 24 марта продолжались позиционные бои на линии Купянск - Сватово - Кременная.

Позиционные бои шли:

северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;

к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки;

к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Операция №2 - Донецкая область

Опубликованные ISW 24 марта геолокационные кадры показывают, что российские войска недавно продвинулись к югу от Богдановки (к юго-западу от Бахмута) и к северу от Клещиевки (юго-западнее Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы отразили атаки оккупантов

к северо-востоку от Бахмута близ Раздоловки, Веселого и Спорного;

северо-западнее Бахмута возле Богдановки;

к западу от Бахмута у Ивановского;

юго-западнее Бахмута возле Клещиевки и Андреевки.

Геолокационные кадры показывают, что российские силы недавно наступали к западу от Тоненького (к западу от Авдеевки), украинские войска удерживают позиции на западной окраине Орловки (к западу от Авдеевки), несмотря на недавние российские заявления о продвижении россиян на запад.

Геолокационные кадры Института показывают, что оккупанты недавно немного продвинулись к югу от Новомихайловки (юго-западнее Донецка).

На участке границы Донецко-Запорожской области продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не зафиксировано.

"Южная ось"

На западе Запорожской области 24 марта продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не зафиксировано. Украинские и российские источники заявляли, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работиного и Вербового.

Российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись до двух километров северо-западнее Вербового за последние несколько дней, но ISW не нашел визуального подтверждения этого заявления.

Украинские официальные лица заявили, что 24 марта российская пехота безуспешно атаковала вблизи Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области.