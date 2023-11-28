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Росіяни намагаються "купити" дітей до своїх шкіл в окупації, - мер Мелітополя

Вівторок 28 листопада 2023 17:55
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Росіяни намагаються "купити" дітей до своїх шкіл в окупації, - мер Мелітополя Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни пропонують українським батькам на тимчасово окупованих територіях гроші, якщо ті віддадуть своїх дітей до місцевих шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

За словами міського голови, батькам збираються платити по 15 тисяч щороку за двох умов:

  • дитина має бути громадянином Російської Федерації;
  • батьки мають віддати дитину до окупаційної школи.

"Таким чином хочуть і паспортизувати юних жителів, і промити їм мізки", - уточнив Федоров.

Він нагадав окупантам, що всі їхні зусилля є безглуздими, оскільки південні області - це Україна.

Школи в окупації

Нагадаємо, раніше Федоров розповідав, що окупанти намагаються русифікувати українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, ворог змушує школярів співати гімн Російської Федерації. Також дітей вчать керувати безпілотниками та поводитися зі зброєю.

При цьому загарбники змушують школярів писати так звані листи солдатові.

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