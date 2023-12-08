Росіяни намагаються копіювати українські морські дрони, - розвідка

"Вони працюють над цим (копіюють, - ред.) і ретельно збирають уламки, залишки українських морських дронів. Пробують, як можна більше зібрати із залишків щось, що буде працювати, і спробувати налагодити виробництво", - зазначив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що морські дрони залишаються загрозою для російського флоту у Чорному морі. За його словами, російські окупанти усвідомлюють цю загрозу.

Флот морських дронів

Нагадаємо, журналіст The Times побував на секретному об'єкті Головного управління розвідки Міноборони. Йдеться про секретну базу на Дніпрі, яка приховує новий український флот морських безпілотників.

Командир безпілотного флоту з позивним "13" заявив, що він робив пробоїни в найсучасніших російських військових кораблях, потопивши дві свої останні цілі біля Чорноморського у Криму 10 листопада.

Раніше голова СБУ Василь Малюк повідомив, що в Україні виготовили унікальний морський надводний дрон "Морський малюк". Виробництво цих безпілотників розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.