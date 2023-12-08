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Россияне пытаются копировать украинские морские дроны, - разведка

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты пытаются копировать украинские морские дроны, представляющие угрозу для флота РФ. Для этого оккупанты собирают обломки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Они работают над этим (копируют, - ред.) и тщательно собирают обломки, остатки украинских морских дронов. Пытаются, как можно больше собрать из остатков что-то, что будет работать, и попытаться наладить производство", - отметил Юсов.

Представитель разведки подчеркнул, что морские дроны остаются угрозой для российского флота в Черном море. По его словам, российские оккупанты осознают эту угрозу.

Флот морских дронов

Напомним, журналист The Times побывал на секретном объекте Главного управления разведки Минобороны. Речь идет о секретной базе на Днепре, скрывающей новый украинский флот морских беспилотников.

Командир беспилотного флота с позывным "13" заявил, что он сделал пробоины в самых современных российских военных кораблях, потопив две свои последние цели возле Черноморского в Крыму 10 ноября.

 

Ранее глава СБУ Василий Малюк сообщил, что в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малюк". Производство этих беспилотников находится в Украине, но заводы расположены под землей.

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