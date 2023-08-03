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Россияне пытались вернуть позиции к югу от Бахмута и возле Старомайорского, - Генштаб

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Четверг 03 августа 2023 08:45
Россияне пытались вернуть позиции к югу от Бахмута и возле Старомайорского, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки российские войска пытались вернуть утраченные позиции возле Старомайорского и Урожайного, а также у Курдюмовки, Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении. Однако их попытки были неудачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павла Ковальчука в эфире телемарафона.

По его словам, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в северной и центральных частях Марьинки. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение на направлении Урожайное - Благодатное и западнее Старомайорского. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - рассказал Ковальчук.

Россияне пытались вернуть позиции к югу от Бахмута и возле Старомайорского, - Генштаб

Россияне пытались восстановить утраченные положения на направлении Урожайное - Благодатное и западнее Старомайорского (deepstatemap.live)

В то же время российские оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, осуществляют перемещение подразделений и войск, применяют резервы.

Также ВСУ сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

"Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки. Тяжелые бои продолжаются", - добавил спикер Генштаба.

Россияне пытались вернуть позиции к югу от Бахмута и возле Старомайорского, - Генштаб

Россияне пытались восстановить утраченные положения западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки (deepstatemap.live)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 2 августа, на фронтах произошло 44 боевых столкновения. ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В частности, ВСУ продвигаются под Бахмутом, а у Клещиевки идут позиционные бои.

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