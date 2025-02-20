Росіяни намагались "продавити" оборону на Покровському напрямку. Відео невдалого штурму

"Окупанти намагалися прорвати оборону в смузі відповідальності воїнів морської піхоти. Однак чергова спроба "продавити" оборону обернулась втратою 10 одиниць бронетехніки за пару годин", - йдеться у повідомленні.

Для прориву та проведення штурмових дій ворог залучив 2 танки, 2 БМП та 6 броньованих бойових машин.

"Завдяки злагодженій роботі підрозділів, ворожа техніка разом з десантом була уражена ще на підступах до оборонних укріплень. Бронетехніка окупантів підірвалася на мінно-вибухових загородженнях", - констатують військові.

Уражену бронетехніку та залишки ворожого десанту, який встиг висадитися, добили вогнем артилерії і FPV-дронами.

"Ворожий наступ відбито, втрат наших позицій не допущено", - додали вони.