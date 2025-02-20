Россияне пытались "продавить" оборону на Покровском направлении. Видео неудачного штурма

"Оккупанты пытались прорвать оборону в полосе ответственности воинов морской пехоты. Однако очередная попытка "продавить" оборону обернулась потерей 10 единиц бронетехники за пару часов", - говорится в сообщении.

Для прорыва и проведения штурмовых действий враг привлек 2 танка, 2 БМП и 6 бронированных боевых машин.

"Благодаря слаженной работе подразделений, вражеская техника вместе с десантом была поражена еще на подступах к оборонительным укреплениям. Бронетехника оккупантов подорвалась на минно-взрывных заграждениях", - констатируют военные.

Пораженную бронетехнику и остатки вражеского десанта, который успел высадиться, добили огнем артиллерии и FPV-дронами.

"Вражеское наступление отбито, потерь наших позиций не допущено", - добавили они.