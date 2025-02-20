Россияне пытались "продавить" оборону на Покровском направлении. Видео неудачного штурма

На Покровском направлении морские пехотинцы отбили штурм оккупантов с бронетехникой. Оккупанты пытались "продавить" оборону, но не удалось.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Хортицкий ветер".
"Оккупанты пытались прорвать оборону в полосе ответственности воинов морской пехоты. Однако очередная попытка "продавить" оборону обернулась потерей 10 единиц бронетехники за пару часов", - говорится в сообщении.
Для прорыва и проведения штурмовых действий враг привлек 2 танка, 2 БМП и 6 бронированных боевых машин.
"Благодаря слаженной работе подразделений, вражеская техника вместе с десантом была поражена еще на подступах к оборонительным укреплениям. Бронетехника оккупантов подорвалась на минно-взрывных заграждениях", - констатируют военные.
Пораженную бронетехнику и остатки вражеского десанта, который успел высадиться, добили огнем артиллерии и FPV-дронами.
"Вражеское наступление отбито, потерь наших позиций не допущено", - добавили они.
Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения на Покровском направлении.
По данным на 16:00 четверга, 20 февраля, на фронте произошло почти 60 боевых столкновений. Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. В частности, на Покровском направлении отбиты 14 атак.
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