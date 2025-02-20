RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне пытались "продавить" оборону на Покровском направлении. Видео неудачного штурма

Фото: россияне пытались "продавить" оборону на Покровском направлении, но неудачно (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Покровском направлении морские пехотинцы отбили штурм оккупантов с бронетехникой. Оккупанты пытались "продавить" оборону, но не удалось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Хортицкий ветер".

"Оккупанты пытались прорвать оборону в полосе ответственности воинов морской пехоты. Однако очередная попытка "продавить" оборону обернулась потерей 10 единиц бронетехники за пару часов", - говорится в сообщении.

Для прорыва и проведения штурмовых действий враг привлек 2 танка, 2 БМП и 6 бронированных боевых машин.

"Благодаря слаженной работе подразделений, вражеская техника вместе с десантом была поражена еще на подступах к оборонительным укреплениям. Бронетехника оккупантов подорвалась на минно-взрывных заграждениях", - констатируют военные.

Пораженную бронетехнику и остатки вражеского десанта, который успел высадиться, добили огнем артиллерии и FPV-дронами.

"Вражеское наступление отбито, потерь наших позиций не допущено", - добавили они.

Ситуация на Покровском направлении

Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения на Покровском направлении.

По данным на 16:00 четверга, 20 февраля, на фронте произошло почти 60 боевых столкновений. Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. В частности, на Покровском направлении отбиты 14 атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассПокровскВойна в Украине