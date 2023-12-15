Росіяни намагались 7 разів за 14 днів прорвати кордон України. Наєв розповів деталі

Російські ДРГ намагалися сім разів протягом останніх двох тижнів прорвати кордон України. Зокрема, одну зі спроб було здійснено в районі Миропілля Сумської області.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"ДРГ заходять з Брянської, Курської і частково з Бєлгородської областей РФ в смугах Чернігівської, Сумської і в Богодухівського районі Харківської області. Загалом за два тижня було 7 намагань ворога потрапити на територію України", - розповів він.

У пʼятьох випадках нашим оборонцям вдалося своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику, який зазнавши втрат відступив.

Зокрема, в районі Миропілля, що на Сумській області, одна з ДРГ намагалася перетнути наш державний кордон.

"Завдяки технічним засобам їх було своєчасно виявлено, нанесено вогневе ураження з мінометів, артилерії та стрілецької зброї", - додав Наєв.

ДРГ у Сумській області

Буквально 14 грудня російські диверсанти намагалися потрапити у Сумську область. Українські прикордонники розпочали бій із ДРГ.

А 12 жовтня ДРГ окупантів намагалася прорватися через кордон України на Сумщині та потрапити на об'єкт критичної інфраструктури. Отримавши відсіч, росіяни відійшли із втратами. ДРГ складалася із восьми осіб.

До цього, 11 жовтня, в Центрі національного спротиву попереджали, що спецпідрозділи головного управління Генштабу ЗС РФ прибули до Бєлгородської області для організації диверсій на території України з боку Сумської області.

Зазначимо, що саме в Сумській області фіксується найбільша кількість спроб ДРГ РФ. Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, яка межує з Брянською, Курською та Білгородською областями РФ, запровадили евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих у 5-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором.