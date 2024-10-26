Росіяни накопичили техніку і почали активно використовувати її в штурмах, - військовий

Росіяни знову накопичили техніку. Поточні штурми росіян супроводжуються 6-8 одиницями бронетехніки.
Про це заявив командир екіпажу БПЛА 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Отченаш заявив, що росіяни знову накопичили техніку, і тепер активно використовує її в штурмах.
"Буквально за останній місяць наша бригада "Рубіж" знищила близько 30 одиниць різного виду техніки противника. Що є хорошим результатом, але і показником того, що період, коли противник накопичував свою техніку - закінчився, і зараз до моменту поки не настануть великі болта, вони намагатимуться отримати максимальну користь від своїх штурмових дій", - зазначив Отченаш.
Нагадаємо, що за даними естонської розвідки, Росія могла втратити близько 40 тисяч солдатів за жовтень.
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