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Россияне накопили технику и начали активно использовать ее в штурмах, - военный

Фото: россияне накопили технику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Россияне снова накопили технику. Текущие штурмы россиян сопровождаются 6-8 единицами бронетехники.

Об этом заявил командир экипажа БПЛА 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрей Отченаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Отченаш заявил, что россияне снова накопили технику, и теперь активно использует ее в штурмах.

"Буквально за последний месяц наша бригада "Рубеж" уничтожила около 30 единиц разного вида техники противника. Что является хорошим результатом, но и показателем того, что период, когда противник накапливал свою технику - закончился, и сейчас к моменту пока не наступят большие болта, они будут пытаться извлечь максимальную пользу от своих штурмовых действий", - отметил Отченаш.

Напомним, что по данным эстонской разведки, Россия могла потерять около 40 тысяч солдат за октябрь.

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