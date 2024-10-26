Россияне накопили технику и начали активно использовать ее в штурмах, - военный

Отченаш заявил, что россияне снова накопили технику, и теперь активно использует ее в штурмах.

"Буквально за последний месяц наша бригада "Рубеж" уничтожила около 30 единиц разного вида техники противника. Что является хорошим результатом, но и показателем того, что период, когда противник накапливал свою технику - закончился, и сейчас к моменту пока не наступят большие болта, они будут пытаться извлечь максимальную пользу от своих штурмовых действий", - отметил Отченаш.