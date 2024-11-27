Росіяни накопичили сили у Запорізькій області, але не для наступу, - ЗСУ

За його словами, росіяни активізували штурмові дії на Времівському напрямку, використовуючи невеликі групи піхоти, які іноді підтримуються бойовими броньованими машинами та бронегрупами.

"Проте це не стільки, щоб здійснити якийсь наступ. Це для того, щоб постійно продовжувати штурмові дії, намагатися все глибше і глибше вклинюватися в нашу оборону, намагатися зайняти наші позиції. Але Сили оборони в основному відбивають всі ці штурми й намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення", - розповів Волошин.

Він також зазначив, що російські війська щодня здійснюють близько 20 штурмів на цьому напрямку. Вони активно намагаються досягти Великої Новосілки - найбільшого населеного пункту в регіоні, щоб повністю захопити Донецьку область під свій контроль.