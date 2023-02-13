UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни нагнали в окуповане Лазурне 200 "росгвардійців", - Генштаб

Фото: росіяни нагнали "росгвардійців" в окуповане Лазурне (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни завели на тимчасово окуповані території Херсонської області близько 200 військовослужбовців "Росгвардії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що це було зроблено для посилення контрдиверсійних заходів. "Росгвардійців" розселили на території бази відпочинку "Чайка" в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.

Нагадаємо, що росіяни занають значних втрат та зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьГенштаб ВСУ