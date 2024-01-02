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Росіяни нафантазували удар по бункеру із заступником Залужного. У ЗСУ спростували

Архівне фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські пропагандисти поширюють інформацію про нібито "ураження бункера", у якому перебував заступник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Ця інформація є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Російські пропагандисти активно поширюють "інформацію" про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник головнокомандувача Збройних сил України", - йдеться в заяві.

Зазначається, що такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, який не має нічого спільного з реальністю. 

"Радимо використовувати інформацію з офіційних джерел", - додали у СтратКомі.

Масований удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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