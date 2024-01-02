Россияне нафантазировали удар по бункеру с заместителем Залужного. В ВСУ опровергли

"Российские пропагандисты активно распространяют "информацию" о якобы поражении во время ракетного обстрела Киева бункера, где находился заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такие заявления являются очередным фейком российской государственной пропаганды, который не имеет ничего общего с реальностью.

"Советуем использовать информацию из официальных источников", - добавили в СтратКоме.

Массированный удар россиян

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 января, пытались атаковать Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед".

Главной целью ракетного удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Силы противовоздушной обороны смогли сбить 72 российские ракеты. В результате падения обломков в Киеве есть пострадавшие.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.