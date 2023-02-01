Росіяни не можуть знайти працівників до нової "адміністрації" Херсонської області, - ЦНС

Росіяни створили нову "адміністрацію Херсонської області", проте одразу ж стикнулись з дефіцитом кадрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Створення "цивільної" адміністрації потрібні Кремлю аби створити ілюзію повернення до мирного життя, яке несе РФ. При цьому в регіоні досі діє "воєнний стан", який запровадив лідер окупантів Володимир Путін для посилення репресій", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначаються, що росіяни не можуть знайти персонал для роботи у своїй окупаційній "адміністрації".
"Тому фактично “адміністрація” продовжує працювати в попередньому режимі, де є Володимир Сальдо, який імітує діяльність та є вказівки Москви, які виконують її ставленики", - додали у Центрі національного спротиву.
Нагадаємо, що в Херсонській області російські окупанти забороняють навчання за українською програмою та погрожують вивезти дітей до Росії та тимчасово окупованого Криму.
Окупанти примусово депортували мешканців села Нечаєве на тимчасово окупованій частині Херсонської області.
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