Росіяни не можуть знайти працівників до нової "адміністрації" Херсонської області, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Створення "цивільної" адміністрації потрібні Кремлю аби створити ілюзію повернення до мирного життя, яке несе РФ. При цьому в регіоні досі діє "воєнний стан", який запровадив лідер окупантів Володимир Путін для посилення репресій", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначаються, що росіяни не можуть знайти персонал для роботи у своїй окупаційній "адміністрації".

"Тому фактично “адміністрація” продовжує працювати в попередньому режимі, де є Володимир Сальдо, який імітує діяльність та є вказівки Москви, які виконують її ставленики", - додали у Центрі національного спротиву.