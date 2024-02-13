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Чи можуть росіяни завдати масованого удару 24 лютого: що каже Гуменюк

Вівторок 13 лютого 2024 11:59
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Чи можуть росіяни завдати масованого удару 24 лютого: що каже Гуменюк Фото: речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти можуть завдати масштабного масованого удару по Україні, при цьому не обовʼязково 24 лютого.

Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Виключати цього не можна (масованого обстрілу на 24 лютого, ред.). Аналітика також свідчить про те, що не обов'язково це буде прив'язано вже до конкретної дати. Ми спостерігали за час повномаштабного вторгнення, що розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою, і намагається створити ефект певної несподіванки", - заявила вона.

Вона додала, що загарбники продовжують тримати в напрузі Сили оборони.

"Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, у тому числі далекобійної, але вона потребують певного часу на підготовку масованих атак, і не тільки масована атака зрештою може завдати суттєвої шкоди", - заявила Гуменюк.

За її словами, час від час росіяни здійснюють точкові ракетні атаки, перевіряючи здатність сил протиповітряної оборони, їх розташування, переорієнтацію.

Обстріл України в ніч на 13 лютого

Російські війська атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано потрапляння до енергетичного та інфраструктурного об'єктів. При цьому лише у Дніпровському районі ППО збила 10 дронів-камікадзе.

Вночі на 13 лютого Росія атакувала територію України 23 ударними дронами типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда тимчасово окупованого Криму. Загалом ППО збила 16 ворожих дронів.

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