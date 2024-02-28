Росіяни можуть захопити села на захід від Авдіївки, але це буде нелегко, - ISW

Зазначається, що російські війська тимчасово знизили темп своїх операцій під час зачистки Авдіївки після захоплення цього населеного пункту 17 лютого, але поновили відносно високі темпи наступу на захід і північний захід від міста.

Речник української Таврійської групи військ Дмитро Лиховий заявив 27 лютого, що російські війська останнім часом збільшили чисельність своїх штурмових груп на Таврійському напрямку (Авдіївка через західну частину Запорізької області) з невеликих груп у складі відділень до взводів і навіть роти.

"Наразі російські війська зосереджують атаки на захід від Авдіївки у напрямку Бердичів, Орлівки й Тоненького, де українські війська створили негайні оборонні позиції для прикриття свого відходу з Авдіївки та прийому наступних російських наступальних операцій", - йдеться у звіті ISW.

Водночас українські військові спостерігачі охарактеризували укріплення Сил оборони на захід від Авдіївки як такі, що "розчаровують" та "є проблемними". Російські військові блогери стверджували, що ЗСУ намагаються утримувати оборонні позиції безпосередньо на захід від міста, і прогнозували, що українські сили зосередяться на оборонній лінії далі на захід, яку захисники почали будувати в листопаді 2023 року.

Легкої "прогулянки" не буде

При цьому ISW стверджує, що російські війська, ймовірно, продовжують спроби наступу, щоб позбавити захисників перепочинку, який дозволив би Україні створити більш згуртовану і важкопрохідну лінію оборони в безпосередній близькості від міста.

"Захоплення Авдіївки дозволило російським військам натиснути на позиції, які українські війська утримували протягом коротшого періоду, ніж позиції у місті або далі на захід, і російські війська, ймовірно, підтримують високий оперативний темп, щоб спробувати використати цю тактичну можливість", - йдеться у звіті.

В Інституті не виключають, що впродовж найближчих тижнів російські війська можуть захопити населені пункти на захід і північний захід від Авдіївки. Водночас рельєф місцевості та водні об'єкти на захід від міста, особливо водойма, що пролягає між Бердичевом і Семенівкою-Орлівкою, ймовірно, сповільнять і без того відносно повільний темп російського просування в цьому районі.

"Ця складна місцевість, ймовірно, обмежить подальші тактичні успіхи росіян і дозволить українським військам зайняти підготовлені оборонні позиції, які, ймовірно, сприятимуть фінальній кульмінації нинішніх російських наступальних зусиль у цьому районі, принаймні доти, доки росіяни не посилять свої атакуючі елементи", - йдеться у звіті ISW.

Оперативне маневрене угруповання

Водночас, зазначає ISW, росіяни, ймовірно, намагаються створити оперативне маневрене угруповання для використання нещодавнього просування російських військ на Авдіївському напрямку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські війська офіційно передали відповідальність за вісь Донецьк - Авдіївка Центральному угрупованню російських військ та офіційно передали попередню зону відповідальності Центрального угруповання військ на Лиманському напрямку Західному угрупованню військ Росії.

У звіті повідомляється, що західне угруповання військ РФ (ймовірно, майже повністю сформоване з елементів Західного військового округу (ЗВО), взяло на себе відповідальність за принаймні частину Лиманського напрямку наприкінці осені та на початку зими 2023 року. Це сталося після того, як російське командування перекинуло основну частину з'єднань Центрального угруповання військ (переважно з елементів Центрального військового округу (ЦВО) на наступальні дії з метою захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року.

"Російські офіційні особи нещодавно похвалили Центральне угруповання військ за захоплення Авдіївки, особливо відзначивши командувача ЦВО генерал-полковника Андрія Мордвічева, і дедалі частіше визначають Авдіївський напрямок, як зону відповідальності Центрального угруповання військ", - зазначає ISW.

У звіті також зазначається, що російське командування, ймовірно, вирішило де-факто кодифікувати командну структуру, що існує в районі Авдіївки з кінця осені 2023 року, щоб чітко створити маневрені сили, призначені для використання нещодавніх російських успіхів у цьому районі.

"Вісь Авдіївка-Донецьк є відносно вужчою зоною відповідальності порівняно з зонами відповідальності інших угруповань російських військ в Україні. Така сфокусована відповідальність свідчить про те, що російське військове командування, ймовірно, має намір продовжувати наступальні дії в районі Авдіївки в найближчій і середньостроковій перспективі", - йдеться у звіті ISW.

Захоплення Авдіївки і подальше просування росіян

В ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, що перебувала під загрозою оточення ворогом. Причиною стали штурмові дії суттєво переважаючи сил противника у щільній забудові міста за активної підтримки авіації.

26 лютого Сили оборони відійшли від села Ласточкіне, що розташоване за 6 км від Авдіївки. Вже наступного дня захисники відійшли від сіл Сєверне і Степове.

На Авдіївському напрямку ЗСУ вдалося стабілізувати лінію оборони у районах селищ Тоненьке, Орлівка і Бердичі.

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