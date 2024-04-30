Росіяни можуть обирати тактичні напрямки для майбутніх наступів біля Авдіївки, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) .

Декілька відомих військових блогерів заявили, що російські війська проводять наступальні операції в районі Кераміка з метою просування в напрямку Архангельського, але також намагаються просунутися на захід з району Очеретине в напрямку Сокола і на південний захід у напрямку Новопроківське-Новоселівка Перша.

Співробітники інституту продовжує оцінювати, що стабілізація Росією свого виступу на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором: або продовжувати просуватися на захід до своєї заявленої оперативної мети в Покровську, або спробувати просунутися на північ для проведення можливих додаткових наступальних операцій із російськими силами в районі Часового Яру.