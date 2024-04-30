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Росіяни можуть обирати тактичні напрямки для майбутніх наступів біля Авдіївки, - ISW

Вівторок 30 квітня 2024 06:15
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Росіяни можуть обирати тактичні напрямки для майбутніх наступів біля Авдіївки, - ISW Фото: Росіяни можуть обирати тактичні напрямки для майбутніх настанів біля Авдіївки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російське командування стоїть перед вибором, у якому напрямку рухатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) .

Декілька відомих військових блогерів заявили, що російські війська проводять наступальні операції в районі Кераміка з метою просування в напрямку Архангельського, але також намагаються просунутися на захід з району Очеретине в напрямку Сокола і на південний захід у напрямку Новопроківське-Новоселівка Перша.

Співробітники інституту продовжує оцінювати, що стабілізація Росією свого виступу на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором: або продовжувати просуватися на захід до своєї заявленої оперативної мети в Покровську, або спробувати просунутися на північ для проведення можливих додаткових наступальних операцій із російськими силами в районі Часового Яру.

Ситуація на фронті

Раніше в українському Генштабі у вечірньому зведенні 29 квітня повідомляли про те, що протягом доби зафіксовано 93 бойові зіткнення на фронті.

Сили оборони України відбили 27 атак росіян на Бахмутському напрямку.

За даними Генштабу на ранок 29 квітня, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну складає 467 470 солдатів.

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