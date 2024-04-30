Россияне могут выбирать тактические направления для будущих наступлений возле Авдеевки, - ISW

Несколько известных военных блогеров заявили, что российские войска проводят наступательные операции в районе Керамика с целью продвижения в направлении Архангельского, но также пытаются продвинуться на запад из района Очеретино в направлении Сокола и на юго-запад в направлении линии Новопроковское-Новоселовка Первая.

Сотрудники института продолжает оценивать, что продолжающаяся стабилизация Россией своего выступа к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором: или продолжать продвигаться на запад к своей заявленной оперативной цели в Покровске, или попытаться продвинуться на север для проведения возможных дополнительных наступательных операций с российскими силами в районе Часового Яра.